Российские спасатели отправились на помощь пострадавшей от наводнения Ливии

Погибли тысячи человек

В пострадавшую от разрушительного наводнения Ливию вылетел уже третий борт МЧС. Российские специалисты везут аэромобильный госпиталь, который может работать в любых погодных условиях. Также по поручению Владимира Путина туда направили полсотни спасателей. Число жертв в стране превысило 11 тысяч человек. Ещё, по меньшей мере, столько же – в списках пропавших без вести.

Самолёты МЧС доставили в страну 30 тонн груза: палатки, одеяла и одежду, электрогенераторы и другие самые необходимые вещи; осветительные приборы, аварийно-спасательное оборудование. Также на борту - специалисты самых разных профилей: водолазы, кинологи, врачи, сообщает "ТВ Центр".

Спасатели прибудут в Бенгази, откуда направятся в Дерну – наиболее пострадавший от стихии город. Его мэр заявляет, что с учётом разрушений, только здесь жертвами трагедии могли стать до 20 тысяч человек. По официальным данным, число погибших сейчас превысило 11 тысяч, пропавших без вести – вдвое больше.

Катастрофу спровоцировал циклон "Даниэль", который обрушился на побережье 10 сентября. Штормовой ветер, грозы и ливни. Но самое страшное случилось позже – сначала в 12 километрах от Дерны обрушилась одна дамба, а потом вода снесла вторую. Четверть города оказалась буквально смыта в море.

Метеорологи выпустили предупреждение за 72 часа, но местные органы власти не смогли провести оповещение и эвакуацию жителей. Из-за загрязнения воды Ливии теперь грозят эпидемии.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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