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Собянин: Новый дублёр Боровского шоссе в ТиНАО готов на 98%

11:18
  • суббота
  • 16 сентября 2023

Скоро состоится открытие

В Москве почти готов новый дублëр Боровского шоссе в Новой Москве. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Двухполосная дорога длиной более полутора километров соединит Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино на западе столицы. Основные работы закончены на 98%, сейчас благоустраивают прилегающие территории. Осталось подключить наружное освещение, светофоры и нанести дорожную разметку, сообщает "ТВ Центр".

Мэр подчеркнул: согласно Адресной инвестиционной программе, до конца следующего года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию ещё около 50-ти километров дорог.

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