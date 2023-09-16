США отказываются передать Киеву дальнобойные ракеты

Зеленский собрался в Вашингтон

Всестороннюю поддержку ВСУ нужно усилить до наступления холодов. Об этом говорили на встрече главы внешнеполитических ведомств США и Германии. Американская администрация уже собирается выделить Украине новый пакет военной помощи. В Вашингтоне ждут в гости Владимира Зеленского. Однако самого желанного подарка - ракет большой дальности - он, вероятно, не получит.

Масштаб катастрофических потерь ВСУ, о которых недавно говорил Владимир Путин, а на Западе пытались донести до сограждан отдельные политики и журналисты, теперь не скрывают и на Украине. Завесу над главной военной тайной приоткрыл военком Полтавской области, заявивший об огромных потерях среди мобилизованных.

Пресловутое контрнаступление задыхается, мобилизационный ресурс почти исчерпан – самые неприятные новости с фронта всё лето получают западные спонсоры украинского режима. И отчаянно пытаются спасти своё лицо и политический авторитет. Медлить нельзя – солидарны главы внешнеполитических ведомств США и Германии, сообщает "ТВ Центр".

Планы Вашингтона озвучил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. На следующей неделе в Вашингтоне планируют объявить о новом пакете военной помощи Киеву. Джо Байден уже обратился к Конгрессу с просьбой одобрить выделение 20-ти миллиардов.

Красный галстук на синий сменил Дональд Трамп. Но не в плане политических предпочтений. Понимая, что женщины правят миром, экс-президент пришёл заручиться поддержкой прекрасной половины человечества. На встрече с членами движения "Женщины за Америку" говорил о важности традиционных ценностей. Которые открыто попирает нынешняя власть.

Оградить детей от ЛГБТ-идеологии, пропаганды смены пола и порнографии призывает губернатор Флориды – молодой конкурент Трампа по Республиканской партии. Рон Десантис так прямо и говорит: "Не трогайте наших детей!".

Встречи с избирателями проводит и Байден. Говорит об успехах своей "байденомики" и пытается шутить. Хотя весёлого в жизни мало: в Конгрессе уже готовят процедуру импичмента, а сыну Хантеру грозит реальный уголовный срок.

Кирилл Парменов, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"