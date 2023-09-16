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В Москве проходит фестиваль искусств "Серебряные ручьи"

16:30
  • суббота
  • 16 сентября 2023

Гостей ждёт интересная программа

В Екатерининском парке Москвы проходит первый межрегиональный фестиваль искусств "Серебряные ручьи". Гостей ожидает насыщенная программа: мастер-классы для детей и взрослых, а также выставка фоторабот и художественных произведений.

Кроме того, все желающие смогут пообщаться с актёрами театра и кино, понаблюдать за поэтическим турниром. Также посетителям предложат попробовать деликатесы в зоне национальных кухонь, а вечером наградят победителей фестиваля.

После торжественной церемонии начнётся гала-концерт, на котором выступят звёзды отечественной эстрады, сообщает "ТВ Центр".

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