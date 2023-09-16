В Петербурге реставрируют экспонаты из обстрелянного ВСУ Таганрогского музея

Пострадали более 20 картин

Руководителей крупнейших музеев страны пригласили в Санкт-Петербург понаблюдать за уникальным процессом. В Русском музее сейчас восстанавливают картины, пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу. Впервые после Великой Отечественной войны перед художниками-реставраторами стоит задача - устранить столь масштабные повреждения полотен.

Реставраторы работают как хирурги: нити старинных холстов продлевают, будто это живые сосуды, соблюдая даже их направление - так авторская краска будет держаться лучше. Наиболее пострадавшее полотно кисти немецкого живописца Анри Фредерика Шопена "Благословение Ревекки", середина XIX века. Большой горизонтальный прорыв сложной формы, в четырех местах - сквозные дыры с рваными краями.

На мольбертах реставрационной мастерской - 22 картины из коллекции художественного музея Таганрога. 28 июля он оказался в эпицентре взрыва после удара зенитной ракетой С-200, запущенной украинскими боевиками. В одном из залов тогда демонстрировалась экспозиция "Золотые имена Серебряного века" - работы живописцев Серова, Рериха, Коровина, Бенуа. Пострадали 22 человека, в основном - сотрудники музея. И лишь чудом обошлось без погибших, сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники Русского музея тогда первыми протянули коллегам руку помощи. Лучшие реставраторы съездили в Таганрог и на месте приняли решение, что картины нужно перевезти в Петербург, чтобы провести не только экстренную, но и научную реставрацию. Когда работают не только с видимыми повреждениями шедевра, но и открывают его оригинальный вид, скрытый под более поздними слоями защитного лака.

Воссоздание картин, пострадавших не только от времени, но и от ракетного удара - процесс уникальный и даже исторический. Посмотреть на это пригласили директоров крупнейших художественных музеев страны.

"Наш музей явился первым после Великой Отечественной войны, который принял на себя такой очень тяжёлый удар. И нам сейчас даёт силы и надежду большая поддержка музейного сообщества России", - обратилась к коллегам директор Таганрогского художественного музея Тамара Пугач.

Сколько продлятся работы, пока сказать сложно, но в таком деле сроки и не главное, говорят специалисты. Важно все сделать так, чтобы не осталось видимого следа от варварского ущерба, нанесенного шедеврам русской живописи. И при этом - сохранить под защитным лаком истинную историю картины для следующих поколений учёных и реставраторов.

Когда историческая реставрация завершится, эти картины, перед тем как их возвратят в Таганрог, выставят в залах Русского музея. Эту экспозицию с нетерпением ждут как обычные посетители, так и специалисты всех уровней, чтобы своими глазами оценить мастерство петербургской реставрационной школы.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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