Абитуриентов пригласили на выставку "Навигатор поступления"

Она проходит в Москве

В Москве сегодня проходит выставка вузов и колледжей "Навигатор поступления". Более 50-ти учебных заведений представлены на территории концертного зала МТС Live Холл.

Школьники и их родители смогут задать интересующие вопросы о специальностях, по которым ведётся подготовка, а также получить советы для успешной сдачи экзаменов и поступления на бюджет.

Будущим абитуриентам во всех деталях расскажут, как пройдёт приёмная кампания 2024 года, сообщает "ТВ Центр".

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