Абитуриентов пригласили на выставку "Навигатор поступления"

Она проходит в Москве
В Москве сегодня проходит выставка вузов и колледжей "Навигатор поступления". Более 50-ти учебных заведений представлены на территории концертного зала МТС Live Холл.
Школьники и их родители смогут задать интересующие вопросы о специальностях, по которым ведётся подготовка, а также получить советы для успешной сдачи экзаменов и поступления на бюджет.
Будущим абитуриентам во всех деталях расскажут, как пройдёт приёмная кампания 2024 года, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: