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Собянин: В парках Москвы с мая по сентябрь провели 6 тысяч мероприятий

13:38
  • суббота
  • 16 сентября 2023

Закрылся летний сезон

В столичных парках завершился летний сезон. За несколько месяцев там провели шесть тысяч мероприятий. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

В парках отмечали государственные и общегородские праздники, там проходили выставки, концерты и тематические активности. По традиции, летние парки стали площадками для множества фестивалей и уже полюбившихся проектов, например, "Московское долголетие".

Были и новинки. Так, провели "Фестиваль национальных пород лошадей", организовали пять зон отдыха с бассейнами под открытым небом и запустили катание на роликовых коньках в парке "Красная Пресня". Всего гостями мероприятий стали 80 миллионов человек, сообщает "ТВ Центр".

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