В Северном Бутове строят храм в честь Дмитрия Донского

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на юго-западе Москвы.

Там, в районе Северное Бутово, идёт строительство церкви святого благоверного Дмитрия Донского. Она рассчитана на тысячу прихожан, сообщает "ТВ Центр".

Также там возводят музей с панорамой Куликовской битвы, образовательный центр с воскресной школой и гимназией, и даже спортивный комплекс.

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