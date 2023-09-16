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В Северном Бутове строят храм в честь Дмитрия Донского

15:24
  • суббота
  • 16 сентября 2023

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на юго-западе Москвы.

Там, в районе Северное Бутово, идёт строительство церкви святого благоверного Дмитрия Донского. Она рассчитана на тысячу прихожан, сообщает "ТВ Центр".

Также там возводят музей с панорамой Куликовской битвы, образовательный центр с воскресной школой и гимназией, и даже спортивный комплекс.

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