По ним отработала артиллерия

Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино в Запорожской области. Детали сообщил в интервью РИА Новости глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, в районе села было несколько атак боевиков ВСУ. Они пытались продвигаться небольшими группами без применения бронетехники, но понесли потери и сбежали.

"По ним отработала артиллерия. Количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками", — сказал Рогов.

Ситуация вокруг Работино остаётся одной из самых сложных в зоне проведения спецоперации. ВСУ пытаются установить контроль над селом, которое даёт преимущество в тактической обстановке. 15 августа Минобороны России сообщало, что в районе Работино были успешно отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ,

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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