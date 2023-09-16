Собянин: Фестиваль финансовой грамотности пройдёт в столице 23 сентября

Его смогут посетить все желающие
23 сентября в Москве пройдёт Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.
Мэр отметил, что просветительский марафон могут бесплатно посетить взрослые и дети. Гостей ждут лекции, мастер-классы, деловые игры и многое другое.
Познавательные активности фестиваля пройдут сразу на более чем 130 площадках. Для тех, кто не сможет посетить их лично, будут организованы онлайн-трансляции.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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