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Умер актёр из "Бригады" Вячеслав Гришечкин

14:48
  • суббота
  • 16 сентября 2023

Ему был 61 год

Умер актёр из "Бригады" и "Солдат", заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин. Ему был 61 год. О смерти артиста сообщили в "Театре-студии на Юго-Западе".

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Гришечкин играл в основном второстепенные роли, также он служил в нескольких театрах.

Среди киноработ Гришечкина - сериалы "Бригада", "Марш Турецкого", "Каменская", "Солдаты" и другие.

Он был из тех артистов для кого профессия – больше, чем работа. Это и смысл жизни, и сама жизнь. А его страсть к своему делу наполняла все созданные им образы настоящей, живой энергией. Недавно Гришечкин был гостем ток-шоу Татьяны Устиновой "Мой герой".

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