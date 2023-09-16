Ким Чен Ына пригласили на балет "Спящая красавица"

Продолжается визит северокорейского лидера в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил балет-феерию "Спящая красавица" в Мариинском театре во Владивостоке. Его сопровождали посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

До этого Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР. Министр обороны вместе с главой Северной Кореи посетили аэродром Кневичи, где они осмотрели новейшие образцы авиационной техники, а после высокому гостю показали объекты ВМФ, сообщает "ТВ Центр".

Приморские школьники с цветами в руках репетируют приветствие для Ким Чен Ына. Бронепоезд лидера КНДР Появляется на станции Артём – Приморье-1 точно по расписанию, в девять часов утра. Традиция передвижения товарища Кима остается неизменной - только железной дорогой, и только на личном бронепоезде.

Тем временем из другого вагона по специальному помосту, который установили заранее, выезжает личный лимузин Ким Чен Ына. Именно на нём он и будет ездить по Владивостоку. Первая остановка автомобильного кортежа - аэродром Кневичи. Здесь северокорейского лидера встречает министр обороны Сергей Шойгу. Гостей приветствует почётный караул Преображенского полка.

На аэродроме - современная авиационная техника ВКС. Министр обороны и члены экипажей рассказывают северокорейскому главнокомандующему о технических характеристиках самолётов. Среди них сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС, дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, истребитель-бомбардировщик Су-34. Всю передовую российскую авиатехнику Ким детально рассматривает со всех сторон. И внимательно слушает доклады об особенностях каждой боевой единицы.

Лидеру КНДР представили и ракетоносец МиГ-31И с новейшим вооружением - гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Вся техника северокорейскому лидеру явно понравилась.

От воздушной техники - к морской. Ким Чен Ына приветствуют на борту фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников". Это - гордость Военно-Морского Флота России, первый большой противолодочный корабль, который модернизировали до фрегата. Он способен поражать надводные и подводные цели на дальних расстояниях. Лидеру КНДР показали всё самое современное вооружение и даже вручили на память модель этого боевого корабля.

Таблички с тактико-техническими характеристиками сразу продублированы и на корейском языке. Руководителю КНДР рассказали о характеристиках корабля и противолодочного вооружения. Особенно северокорейского лидера заинтересовал ракетный комплекс "Калибр".

В командном пункте корабля гостю продемонстрировали системы управления ракетным оружием и навигационное оборудование. На память товарищ Ким оставил запись в книге почётных посетителей.

Во Владивостоке Ким Чен Ын уже во второй раз. Первый визит состоялся в 2019 году.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр»

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