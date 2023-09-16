Польша закрыла въезд в страну российских автомобилей

Запрет начнёт действовать с 17 сентября

Польша с 17 сентября запрещает въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей. Об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский, передаёт ТАСС.

По его словам, Варшава руководствовалась опубликованными 8 сентября разъяснениями Европейской комиссии, касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин.

Ранее аналогичный запрет ввели Германия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва. Также россияне больше не смогут ввозить в страны Евросоюза смартфоны, ноутбуки, дорогую косметику и парфюмерию, драгоценности и сложную технику.

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