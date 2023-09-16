ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша закрыла въезд в страну российских автомобилей

15:46
  • суббота
  • 16 сентября 2023

Запрет начнёт действовать с 17 сентября

Польша с 17 сентября запрещает въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей. Об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский, передаёт ТАСС.

По его словам, Варшава руководствовалась опубликованными 8 сентября разъяснениями Европейской комиссии, касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин.

Ранее аналогичный запрет ввели Германия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва. Также россияне больше не смогут ввозить в страны Евросоюза смартфоны, ноутбуки, дорогую косметику и парфюмерию, драгоценности и сложную технику.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российско-польская граница
Российско-польская граница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.