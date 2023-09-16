Уничтожены 5 самолётов на военном аэродроме под Днепропетровском

Удары наносились высокоточным оружием

ВКС России нанесли на этой неделе удар по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25.

Также за последние 8 дней наши войска нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, ГСМ и западного оружия. В результате ударов нарушено снабжение ВСУ на донецком и запорожском направлениях.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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