Собянин: уникальный аппарат для запуска сердца при реанимации разработали в Москве

Он очень поможет врачам

Уникальный аппарат разработали в Москве. Он поможет запустить сердце при реанимации. Детали сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Система сама делает непрямой массаж сердца, освобождая от этого действия врачей. Они смогут свободно проводить другие необходимые манипуляции при спасении пациентов.

Мэр отметил, что у аппарата нет аналогов в России и есть множество преимуществ по сравнению с зарубежными системами. К примеру, он легче, потому что сделан из современных материалов.

Новую систему можно будет использовать в машинах скорой помощи и в больницах, пояснил Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"