ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: уникальный аппарат для запуска сердца при реанимации разработали в Москве

17:34
  • суббота
  • 16 сентября 2023

Он очень поможет врачам

Уникальный аппарат разработали в Москве. Он поможет запустить сердце при реанимации. Детали сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Система сама делает непрямой массаж сердца, освобождая от этого действия врачей. Они смогут свободно проводить другие необходимые манипуляции при спасении пациентов.

Мэр отметил, что у аппарата нет аналогов в России и есть множество преимуществ по сравнению с зарубежными системами. К примеру, он легче, потому что сделан из современных материалов.

Новую систему можно будет использовать в машинах скорой помощи и в больницах, пояснил Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Аппарат для запуска сердца
Аппарат для запуска сердца
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.