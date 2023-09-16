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В Киеве заговорили о полной потере контроля над Чёрным морем

18:44
  • суббота
  • 16 сентября 2023

С этим нужно смириться

В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Чёрном море. Там начинают понимать, что Чёрное море уже полностью заблокировано для Украины.
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Украина потеряла возможность экспортировать свои товары по морю, поскольку в регионе присутствует российский флот, сказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

"Чёрное море закрыто. Очень тяжёлая там ситуация, и Россия, фактически, блокирует любые перевозки", - заявил он.

Неожиданный сюрприз получил Киев и от своих европейских союзников: они заблокировали поставки украинского зерна. Соскин назвал его серьёзным ударом в спину киевскому руководству.

После начала спецоперации Москва полностью взяла под контроль Азовское море, а после выхода из зерновой сделки Вооружённые силы России контролируют все передвижения в акватории Чёрного моря.

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