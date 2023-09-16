В Доме правительства России ввели масочный режим

Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ

В Доме правительства России временно вводят масочный режим. Это решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, сообщает ТАСС.

На этой неделе появилась информация о новых штаммах коронавируса – эрисе и пироле. Они мутировали из уже известного подвида – омикрона. Из-за их появления в мире наблюдается рост заболеваемости.

Об увеличении числа больных говорят и в российских регионах. В частности, рост заражённых коронавирусом выявлен в Тюменской и Свердловской областях.

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