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В Роспотребнадзоре оценили возможность введения масочного режима

19:14
  • суббота
  • 16 сентября 2023

Пока такой необходимости нет

Масочный режим в России не планируется, если не будет серьёзных оснований. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве добавили, что в учреждениях могут вводиться локальные ограничения из-за осеннего роста заболеваемости.

Ранее о введении таких локальных ограничений сообщили в Доме правительства России. Там пояснили, что решение об обязательном ношении масок принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

На этой неделе появилась информация о новых штаммах коронавируса – эрисе и пироле. Они мутировали из уже известного подвида – омикрона. Из-за их появления в мире наблюдается рост заболеваемости.

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