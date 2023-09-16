В Роспотребнадзоре оценили возможность введения масочного режима

Пока такой необходимости нет

Масочный режим в России не планируется, если не будет серьёзных оснований. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в учреждениях могут вводиться локальные ограничения из-за осеннего роста заболеваемости.

Ранее о введении таких локальных ограничений сообщили в Доме правительства России. Там пояснили, что решение об обязательном ношении масок принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

На этой неделе появилась информация о новых штаммах коронавируса – эрисе и пироле. Они мутировали из уже известного подвида – омикрона. Из-за их появления в мире наблюдается рост заболеваемости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"