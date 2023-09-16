Повреждены несколько домов

ВСУ открыли огонь по селу Плехово в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина – местный житель. Губернатор выразил искренние соболезнования его родным и близким. Во время обстрела повреждения получили несколько частных домов.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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