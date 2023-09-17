Собянин: Направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО

БПЛА сбиты в Подмосковье

Этой ночью в Московской области уничтожены два беспилотника, сообщил в соцсети Сергей Собянин. Мэр отметил, что летевшие в сторону столицы БПЛА были сбиты в Истринском и Раменском районах Подмосковья. Разрушений и пострадавших нет.

Также ночью беспилотники были уничтожены в Крыму и Орловской области. Люди не пострадали, но в Орле после падения аппарата загорелся топливный резервуар.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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