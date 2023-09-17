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Умер Николай Добронравов

09:55
  • воскресенье
  • 17 сентября 2023

Ему было 94 года

Не стало Николая Добронравова. Знаменитый поэт-песенник, муж и соавтор Александры Пахмутовой скончался в Москве на 95-м году жизни.

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Его творческий путь начался в Школе-студии МХАТ. Однако настоящее призвание Добронравов нашёл в поэзии. А признание и всенародная любовь пришли в браке с композитором Пахмутовой. На песнях этой уникальной творческой пары выросло не одно поколение.

"Главное, ребята, сердцем не стареть!", "И вновь продолжается бой", "Трус не играет в хоккей", "Надежда - мой компас земной", "Беловежская пуща". Эти песни знали и напевали миллионы людей.

За 67 лет совместной жизни Добронравов и Пахмутова написали более четырёхсот песен. Многие из них вошли в репертуар известных певцов и коллективов, сообщает "ТВ Центр". 

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