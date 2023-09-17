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На передовой прошла торжественная церемония награждения отличившихся военных

11:15
  • воскресенье
  • 17 сентября 2023

Солдаты и офицеры получили высокие награды

Торжественная церемония награждения бойцов группировки войск "Центр" прошла недалеко от линии соприкосновения.

Медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени вручил представитель командования и поблагодарил за службу, сообщает "ТВ Центр". 

За мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач в районе спецоперации отмечены более 60-ти солдат и офицеров. Их поздравил коллектив фронтовой бригады песни и пляски.

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