Спас раненых товарищей: всё о подвиге старшины Сигонина

Он самоотверженно воюет в зоне СВО

В Министерстве обороны рассказали о подвигах наших военнослужащих в зоне СВО. Сержант Валентин Гусев в составе ремонтных подразделений возвращает в строй повреждённые боевиками наши бронемашины. Зачастую замена узлов и агрегатов техники идёт на передовой. Гусев провёл 21 сложный ремонт непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Гвардии старшина Владимир Сигонин, находясь под миномётным огнём противника, сумел подавить каналы управления вражеского беспилотника, который корректировал огонь по нашей штурмовой группе. Владимир применил переносной комплекс радиоэлектронной борьбы. А затем оказал помощь раненым товарищам, сообщает "ТВ Центр".

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