Крупнейшее озеро Британии покрылось токсичными водорослями

Под угрозой снабжение населения питьевой водой

Великобритания на пороге экологической катастрофы - крупнейшее в королевстве пресноводное озеро отравлено токсичными водорослями. Лох-Ней - национальное достояние страны, и обеспечивает водой половину населения Северной Ирландии, сообщает "ТВ Центр".

В ярко-зелёной воде - мёртвые птицы и рыба, а здоровье местных жителей - в опасности. Сине-зелёные организмы в некогда чистой воде распространяются с пугающей скоростью, вокруг стоит зловоние.

В числе причин загрязнения водоёма - сбросы сточных вод и отходов сельскохозяйственной деятельности, что и привело к распространению смертоносных цианобактерий. Уже известны случаи гибели от воды собак и других животных. Необходимо срочно предпринимать меры, но, похоже, делать это некому.

"Ситуация на озере сейчас чрезвычайная, как и в нашей стране. У нас нет правительства, нет министра окружающей среды. В Северной Ирландии нет никого, кто мог бы прийти и посмотреть, что происходит", - говорит специалист по охране окружающей среды береговой линии Питер Харпер.

Речь идёт о сложной политической обстановке - после выборов в Северной Ирландии из-за партийных разногласий не было сформировано новое правительство. Ситуация критическая - озеро продолжает покрываться ядовитыми растениями в апокалиптических масштабах, как отмечают зарубежные издания. Никаких шагов по спасению водоёма пока не предпринимают, эксперты вновь напоминают об угрозе серьёзного дефицита водных ресурсов в Европе.

Наталья Тарасова, «ТВ Центр»

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