Люди не пострадали

ВСУ минувшей ночью и утром 17 сентября пытались атаковать несколько регионов России. Ночью два беспилотника сбиты силами ПВО над Раменским и Истринским районами Подмосковья.

Беспилотник упал в Железнодорожном районе Орла. В результате загорелся резервуар с топливом. Пожар потушили около шести часов утра.

Четыре беспилотника самолётного типа сбили у западного побережья Крыма, сообщили в Минобороны. И ещё один БПЛА упал утром на территории логистического центра в Тульской области.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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