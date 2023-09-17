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Песня - его жизнь: памяти Николая Добронравова

11:56
  • воскресенье
  • 17 сентября 2023

Поэта не стало сегодня

Не стало Николая Добронравова. Знаменитый поэт, муж и соавтор Александры Пахмутовой скончался в Москве на 95-м году жизни. Его песни знакомы всем с детства. Их учили в школе, пели на митингах и на закрытии Олимпиады, в космосе, а также дома и в походах у костра. Уникальной творческой паре удалось объединить поколения независимо от возраста, национальности, взглядов, социального статуса.
Умер Николай Добронравов

Никогда не стареющий сердцем, он мог бы написать ещё много песен, но его путь прервала тяжёлая мучительная болезнь. А вот песни Николая Добронравова так и останутся в вечности. Стихи, которые он писал, звучали со сцен, из радиоприёмников и с экранов.

Николай Добронравов начинал служить в Театре юного зрителя, подрабатывал сценаристом и писал тексты на новогодние праздники. А ещё работал на радио в детских передачах, где однажды его попросили придумать песенку. Придумал. И не смог остановиться.  

Он писал о Родине, о семье, о дружбе и, конечно, о любви… Дуэт музыки и слов - союз Пахмутовой и Добронравова. Аля и Коля, кажется, всегда были вместе. Но даже если расставались на пару минут, очень друг по другу скучали. Пахмутова и Добронравов были очень скромными и никогда не считали себя звездами. А ведь волшебство их песен многие начинали понимать спустя годы.

Похоронят великого поэта на Новодевичьем кладбище, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также выразил соболезнования, назвав уход Добронравова невосполнимой утратой.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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Николай Добронравов
Николай Добронравов
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