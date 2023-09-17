Ким Чен Ыну показали Дальневосточный университет и океанариум

Лидер КНДР завершил визит в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын сегодня завершил свой официальный визит в Россию. Перед отъездом он посетил Дальневосточный университет на острове Русский.

Главе Северной Кореи рассказали о развитии и задачах вуза, который считается одним из сильнейших и авторитетных центров изучения Кореи. Высокий гость осмотрел кампус, а также пообщался с северокорейскими студентами, которые проходят там обучение.

Лидер КНДР осмотрел выставку "Улицы Дальнего Востока", а после отправился в Приморский океанариум. Там ему показали шоу морских млекопитающих. Среди выступающих отличился морж Миша. Он ластами послал северокорейскому лидеру воздушные поцелуи, сообщает "ТВ Центр".

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