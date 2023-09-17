ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве расследуют ДТП с таранившим всех подряд внедорожником

13:39
  • воскресенье
  • 17 сентября 2023

Зачем водитель это делал - пока не ясно

Минувшим вечером на юге Москвы водитель внедорожника протаранил около десятка машин, после чего попытался скрыться с места происшествия Очевидцы сообщают, что его попытались догнать другие водители. В итоге виновника ДТП задержали сотрудники полиции в Подмосковье.

Свидетели рассказали, что мужчина специально таранил машины и даже несколько раз возвращался для этого. По предварительным данным, пострадавших нет. По факту произошедшего начали проверку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП в Москве
ДТП в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.