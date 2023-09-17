В Москве расследуют ДТП с таранившим всех подряд внедорожником

Зачем водитель это делал - пока не ясно

Минувшим вечером на юге Москвы водитель внедорожника протаранил около десятка машин, после чего попытался скрыться с места происшествия Очевидцы сообщают, что его попытались догнать другие водители. В итоге виновника ДТП задержали сотрудники полиции в Подмосковье.

Свидетели рассказали, что мужчина специально таранил машины и даже несколько раз возвращался для этого. По предварительным данным, пострадавших нет. По факту произошедшего начали проверку.

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