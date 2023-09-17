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Турнир по рукопашному бою прошёл в Москве

12:31
  • воскресенье
  • 17 сентября 2023

Его посвятили памяти Романа Филиппова

В Москве провели турнир по рукопашному бою, посвящённый памяти Героя России Романа Филиппова. В "Вегас Сити Холле" собрались лучшие бойцы со всей страны, а также военнослужащие подразделений Минобороны и силовых структур.

Посетители смогли увидеть выступления звёзд отечественной эстрады, танцевальных и спортивных коллективов, показательные поединки бойцов подразделений специального назначения, сообщает "ТВ Центр".

Роман Филиппов получил звание Героя России за борьбу с террористами в Сирии. Во время выполнения боевого задания его самолёт был сбит. Роман катапультировался, но оказался в окружении. Несмотря на тяжёлое ранение, он подпустил боевиков ближе и подорвал их и себя гранатой.

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Турнир по рукопашному бою
Турнир по рукопашному бою
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