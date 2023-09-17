Назван победитель Московского марафона

Праздник спорта прошёл утром 17 сентября

Дмитрий Неделин выиграл Московский марафон. Спортсмен преодолел дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 14 минут 1 секунду. В десятом марафоне приняли участие 38 тысяч любителей спорта, это абсолютный рекорд мероприятия. Маршрут, по традиции, проходил по самым живописным местам города.

Московский марафон - это своя особенная атмосфера сопричастности каждого к глобальному празднику. Здесь все: и профессионалы, и любители, и дебютанты бегового движения. Здесь и участники корпоративной эстафеты. Всего 117 команд: сотрудники московских предприятий, банков, IT-сервисов операторов связи, торговых сетей. Бегут и участники конкурса "Это у нас семейное" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

Мгновенье, и яркая многотысячная процессия врывается в город, раскрашивая в разные цвета весь центр от Хамовников до Яузы. Полюбоваться, как проходит юбилейный марафон на столичные улицы съехались десятки тысяч людей.

Драматическая борьба за лидерство на дистанции - ещё один из неотъемлемых атрибутов Московского марафона. Рекорд трассы 2 часа 13 минут 40 секунд с 2016 года стремятся побить все участники, но он словно заколдован. Не покорился легкоатлетам даже сегодня. Впрочем, награды получат и лидеры, и абсолютно все участники. Ну, а главное, что они увезут с собой отсюда- невероятные эмоции и заряд бодрости для новых свершений.

Татьяна Сидорова, «ТВ Центр»

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