Противник понёс большие потери

На краснолиманском направлении бойцы "Центральной" группировки отразили шесть попыток ВСУ перейти в контратаку. Ликвидировано более 50-ти боевиков. Атакует радикалов с воздуха авиация "Западной" группировки. На купянском направлении поражена живая сила, вооружение и военная техника боевиков в районе трёх населённых пунктов.

Мощная артиллерийская подготовка по скоплению боевиков в посёлке Грушевка продолжалась несколько часов. Разведчики выяснили: ВСУ собираются перебросить под Купянск 25-ую штурмовую бригаду. Но добраться к месту назначения националисты не успели. Координаты были точно установлены и переданы батареям гаубиц и систем залпового огня, сообщает "ТВ Центр".

По уточнённым данным, только во время этого артналёта боевики потеряли более ста человек. Еще один удар нанесён по позициям ВСУ в Песчаном, куда националисты стягивали натовские самоходки. Известно, что, как минимум две из них, производства США, уничтожены.

Под ракетным огнём российских штурмовиков оказался пункт дислокации националистов в Зелёном Яре. Радикалы были расквартированы в пустующем здании диспансера. Бывшее медучреждение за год успели превратить в крупнейшую базу. Подвезли технику. Устроили склады с боеприпасами и вооружением. В результате авианалёта ликвидированы десятки националистов, сожжены автомашины, грузовики и бронетранспортёры.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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