Как Москва 30 лет назад встречала Майкла Джексона

Это было незабываемое шоу

30 лет назад Москва встречала короля мировой поп-музыки Майкла Джексона. В сентябре 1993 года он был одним из первых среди западных суперзвёзд, кто приехал в российскую столицу.

Интерес был взаимным: российская публика мечтала вживую увидеть легендарного артиста, а сам Джексон давно хотел побывать в загадочной для него стране.

И это первое свидание обернулось чередой приключений, в которых было всё: козни недоброжелателей, счастливые совпадения, неожиданные встречи и шоу, которое могло не состояться.

Смотрите репортаж Юлии Богоманшиной.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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