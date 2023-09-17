Лавров: США ведут против нас войну

Глава МИД обвинил Вашингтон в поставках оружия Украине

США ведут войну против России. С таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров на полях прошедшего на этой неделе Восточного экономического форума. Фрагмент интервью с министром выложил у себя в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Глава российской дипломатии прокомментировал репортёру новые поставки американского оружия на Украину. "Что бы они ни говорили, они [США] управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, они ведут против нас войну", - сказал министр.

Дальнейшее накачивание киевского режима оружием, по мнению Лаврова, не изменит сути происходящего на Украине. Ранее в Кремле заявляли, что спецоперация России будет продолжена до выполнения её задач.

На этой неделе газета The Wall Street Journal писала, что США якобы могут предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS уже этой осенью. Но позже появились сообщения, что в Белом доме пока не готовы к такому решению, так как опасаются реакции России.

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