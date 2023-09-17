Дату прощания с поэтом назовут позже

Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр передал самые искренние слова сочувствия и поддержки Александре Николаевне Пахмутовой. "Не стало выдающегося поэта-песенника Николая Николаевича Добронравова. Невосполнимая утрата...", - написал Собянин.

Знаменитый поэт-песенник, муж и соавтор Александры Пахмутовой скончался этой ночью на 95-м году жизни. На песнях этой уникальной творческой пары выросло не одно поколение.

За 67 лет совместной жизни Добронравов и Пахмутова написали более четырёхсот песен. Многие из них вошли в репертуар известных певцов и коллективов.

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