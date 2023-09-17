Нанесён ракетный удар по Харьковскому бронетанковому заводу

Там ремонтировали технику ВСУ

Российские военные нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода. Об этом сообщили в Минобороны.

На этом заводе, по данным военного ведомства, проводились ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

Также за минувшие сутки в ДНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений ВСУ и украинской территориальной обороны. Средствами ПВО перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и снаряд HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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