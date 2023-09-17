ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам пообещали летнюю жару в конце сентября

16:46
  • воскресенье
  • 17 сентября 2023

Может быть побит температурный рекорд

Небывалое тепло ждёт москвичей на следующей неделе. Возможно, в столице будут побиты сразу несколько температурных рекордов.

Как рассказал в интервью РИА Новости синоптик "Фобоса" Евгений Тишковец, в московский регион придёт антициклон-трансформер. Он принесёт небывалое за столетие тепло.

По данным синоптиков, к выходным в московском регионе может потеплеть до 22-27 градусов. Осадков при этом практически не будет.

Между тем, уже на этой неделе жители Подмосковья делились в соцсетях фотографиями зацветающей клубники, ореха, других садовых культур и кустарников. В этом году сентябрь выдался чрезвычайно тёплым и сухим.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Осень
Осень
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.