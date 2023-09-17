Москвичам пообещали летнюю жару в конце сентября

Может быть побит температурный рекорд

Небывалое тепло ждёт москвичей на следующей неделе. Возможно, в столице будут побиты сразу несколько температурных рекордов.

Как рассказал в интервью РИА Новости синоптик "Фобоса" Евгений Тишковец, в московский регион придёт антициклон-трансформер. Он принесёт небывалое за столетие тепло.

По данным синоптиков, к выходным в московском регионе может потеплеть до 22-27 градусов. Осадков при этом практически не будет.

Между тем, уже на этой неделе жители Подмосковья делились в соцсетях фотографиями зацветающей клубники, ореха, других садовых культур и кустарников. В этом году сентябрь выдался чрезвычайно тёплым и сухим.

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