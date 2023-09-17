Ким Чен Ын завершил визит в Россию

Он продолжался шесть дней

Ким Чен Ын завершил свой шестидневный визит в Россию. За это время северокорейский лидер ознакомился с военной техникой, посетил объекты культуры, науки, а также крупнейший вуз на востоке России - Дальневосточный университет. Помимо познавательно-развлекательных мероприятий в программе Ким Чен Ына были и деловые переговоры о сотрудничестве Северной Кореи и нашей страны.

Программу второго дня визита в Приморье Ким Чен Ын начал с посещения Дальневосточного федерального университета. Северокорейского лидера подводят к макету кампуса университета. Здесь то, как выглядит университет сейчас, и планы развития.

Дальневосточный федеральный университет - крупнейший вуз на востоке России. Здесь обучаются студенты из разных стран, в том числе 43 студента из Северной Кореи. Идёт активное сотрудничество сразу с тремя вузами КНДР, сообщает "ТВ Центр".

На память лидеру КНДР вручили картину, на которой изображён остров Русский. Из корпуса кортеж вождя поехал на улицу Дальнего Востока. Здесь весь регион как на ладони. И даже приморская дождливая погода не помешала главнокомандующему осмотреть павильоны.

Но, особенно Ким Чен Ына заинтересовал стенд с военной продукцией от приморских производителей. Товарища Кима ознакомили с беспилотниками, системами управления. И даже подарили несколько образцов.

В Приморском океанариуме самый известный его обитатель морж Миша посылает лидеру КНДР воздушные поцелуи. Выступление ластоного артиста явно вызвало восторг у высокого гостя.

Тем временем во Владивостоке усилены меры безопасности. Встретиться с северокорейским лидером жителям, конечно, не удастся, но можно наблюдать за его перемещением. В городе меняют расписание электричек и перекрывают движение на дорогах для проезда кортежа.

Помимо познавательно-развлекательных мероприятий в программе Ким Чен Ына и деловые переговоры о сотрудничестве Северной Кореи и Приморского края. Так, губернатор Олег Кожемяко уже заявил, что рассматривает возможности обучения корейских детей в приморских музыкальных и хореографических училищах, а также обмена школьными группами для оздоровительного отдыха.

Во время своей первой поездки во Владивосток в 2019 году Ким Чен Ын сократил программу и покинул город даже раньше, чем планировалось. В этот раз поездка довольно насыщенная. Северокорейский лидер посетил объекты культуры, науки, образования, ознакомился с военной техникой.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр»

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