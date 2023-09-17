В Курской области нарушено энергоснабжение после обстрела ВСУ

Пострадали местные жители

Украинские войска обстреляли три населённых пункта в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Утром огонь открыли по деревне Успеновка. Там пострадали три местных жителя, одного из них пришлось доставлять в больницу бригадой санавиации.

Ближе к вечеру ВСУ обстреляли посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи. Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава и пропало электричество.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"