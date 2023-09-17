"Это ужасно": Трамп уличил Байдена во лжи

Экс-президент снова раскритиковал нынешнего главу Белого дома

Журналисты замечают всё больше нестыковок в речах и заявлениях Джо Байдена. 80-летний президент часто привирает, это подметил и бывший глава Белого дома.

"Всё, что он говорит, похоже на ложь. Это ужасно", - заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

45-й президент США за словом в карман не полез и в качестве подтверждения привёл пример из воспоминаний Байдена о том, что тот был у разрушенных террористами зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на следующий день после терактов 11 сентября 2001 года.

На самом деле есть множество документальных подтверждений, что 12 сентября Джо Байден находился в Вашингтоне и выступал на специальной сессии Сената.

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