Дети отравились хлором в подмосковном бассейне

Идёт расследование
Трое детей попали в больницу после купания в бассейне в подмосковном Сергиевом Посаде. Расследования ведут прокуратура и Роспотребнадзор.
ЧП произошло в одном из фитнес-центров города. Известно, что дети отравились хлором, критичная концентрация которого поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.
Сообщается, что деятельность бассейна приостановлена. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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