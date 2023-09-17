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Дети отравились хлором в подмосковном бассейне

19:18
  • воскресенье
  • 17 сентября 2023

Идёт расследование

Трое детей попали в больницу после купания в бассейне в подмосковном Сергиевом Посаде. Расследования ведут прокуратура и Роспотребнадзор.

ЧП произошло в одном из фитнес-центров города. Известно, что дети отравились хлором, критичная концентрация которого поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.

Сообщается, что деятельность бассейна приостановлена. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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