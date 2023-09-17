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В США раскрыли стратегические планы России на Украине

20:05
  • воскресенье
  • 17 сентября 2023

Они повергнут в шок ВСУ

Россия готовит мощный удар по украинским войскам, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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По мнению эксперта, это произойдёт, как только Вооружённые силы России сведут на нет возможности украинской армии.  

"У России продуманная стратегия - она не подвергает большому риску свои войска, а ведёт оборонительные бои, чтобы уничтожить и стереть в пыль ВСУ. Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесёт сильный удар", - предположил Джонсон.

В начале лета Украина начала контрнаступление по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. За три с половиной месяца ВСУ не удалось прорвать даже первую линию российской обороны. Украинская армия несёт большие потери.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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