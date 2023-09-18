Суд ООН начинает слушания по иску Украины к России

Киев обвинил Москву в нарушении конвенции о геноциде

Иск Украины против России о нарушении конвенции о геноциде начинает рассматривать Международный суд ООН. Заседания, которые пройдут в Гааге с 18 по 27 сентября, посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией.

Украина подала иск против России в Международный суд ООН 26 февраля 2022 года, после начала российской специальной военной операции. Обвинения основаны на конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что иск основан на извращенной логике - коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.

Суд ранее разрешил участвовать в иске 31 государству, которые поддержали требования Украины: это почти все страны ЕС, а также Австралия и Канада. Их представители выступят на третий день процесса. Начнутся же слушания выступлением российской стороны, затем свои претензии выдвинет Киев. Россия еще в октябре 2022 года выдвинула возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"