Глава ГУР Украины Буданов: ВСУ не закончат конфликт с Россией парадом в Москве

Россия, по мнению Буданова, тоже не сможет провести победный парад

Украина не сможет закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве. Такое признание сделал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Как заявил политик в интервью Economist, в Киеве понимают, что "не закончим войну парадом победы в Москве", и не ждут, что Россия сдастся.

При этом Буданов выразил уверенность в том, что и Россия не сможет завершить спецоперацию победным парадом в Киеве.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что политические лидеры ведущих стран "коллективного" Запада начали признавать несостоятельность украинского контрнаступления в зоне военной спецоперации. По мнению военного аналитика, именно Россия одержит победу в противостоянии с Украиной.

При этом источник в Белом доме отмечал, что "у Украины около 6-7 недель перед тем, как контрнаступление ВСУ окончательно завершится". По его словам, на сегодняшний день представители политического истеблишмента США все еще продолжают спорить по поводу оценок украинского контрнаступления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"