ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден решил изменить кадровый состав Совета безопасности ООН

08:36
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

США уже выступали за реформирование организации

Президент США Джо Байден в выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подтвердит желание Вашингтона расширить Совет Безопасности. Об этом заявил в воскресенье, 17 сентября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Голосование в Совбезе ООН не обошлось без скандала

По словам чиновника, "мы ясно дали понять, что мы полагаем, что пришло время посмотреть на архитектуру Совета Безопасности". В США полагают, что Совбез всемирной организации "должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим", сообщает The Daily Telegraph.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что представители западных стран превратили Совет безопасности ООН в площадку по распространению фейков по украинской тематике вместо поиска решений сложных проблем.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Совет Безопасности ООН и Международный уголовный суд должны быть реформированы в ближайшее время. Она напомнила, что со времен последних реформ в указанных выше международных организациях геополитическая архитектура мира подверглась значительным изменениям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.