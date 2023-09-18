Байден решил изменить кадровый состав Совета безопасности ООН

США уже выступали за реформирование организации

Президент США Джо Байден в выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подтвердит желание Вашингтона расширить Совет Безопасности. Об этом заявил в воскресенье, 17 сентября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам чиновника, "мы ясно дали понять, что мы полагаем, что пришло время посмотреть на архитектуру Совета Безопасности". В США полагают, что Совбез всемирной организации "должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим", сообщает The Daily Telegraph.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что представители западных стран превратили Совет безопасности ООН в площадку по распространению фейков по украинской тематике вместо поиска решений сложных проблем.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Совет Безопасности ООН и Международный уголовный суд должны быть реформированы в ближайшее время. Она напомнила, что со времен последних реформ в указанных выше международных организациях геополитическая архитектура мира подверглась значительным изменениям.

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