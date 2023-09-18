"Тюльпаны" уничтожают опорные пункты противника в зоне СВО

Огонь ведут снарядами калибра 240 миллиметров

Минобороны России представило новые кадры боевой работы миномётных расчётов Центрального военного округа. Точными ударами из самоходной установки "Тюльпан" на расстоянии до 9 километров наши бойцы уничтожают опорные пункты и поражают места скопления военной техники ВСУ на Краснолиманском направлении.

Огонь ведут снарядами калибра 240 миллиметров, корректируют стрельбу российские военные с помощью беспилотников. После серии выстрелов они оперативно меняют огневые позиции, чтобы не позволить противнику нанести ответный удар.

"Работаем эффективно, потому что калибр у нас соответствующий. В принципе нашей мощности хватает, чтобы сломить любой напор. Пробивная способность достигает таких мощностей, что в принципе способен пробить железобетонное сооружение глубиной на 6 метров", - рассказал старший офицер батареи с позывным "Криптон".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"