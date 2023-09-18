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Отразили атаки противника: новые подвиги российских военных

08:50
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Рядовой Сергей Гаврыш под массированным миномётным обстрелом с позиций ВСУ оперативно отремонтировал несколько повреждённых бронемашин, а затем присоединился к товарищам и вступил в бой с неонацистами. Наши военные удержали позиции, уничтожили 10 единиц техники ВСУ и более 50 радикалов.

Автоколонна под руководством ефрейтора Александра Руденко подверглась нападению украинской диверсионной группы в районе одного из освобождённых населённых пунктов. Александр оперативно организовал оборону и вместе с сослуживцами отразил атаку неонацистов, потерь среди российских военных не допущено, а продовольствие и горюче-смазочные материалы вовремя были доставлены на передовую.

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