Они проявляют мужество и отвагу

Рядовой Сергей Гаврыш под массированным миномётным обстрелом с позиций ВСУ оперативно отремонтировал несколько повреждённых бронемашин, а затем присоединился к товарищам и вступил в бой с неонацистами. Наши военные удержали позиции, уничтожили 10 единиц техники ВСУ и более 50 радикалов.

Автоколонна под руководством ефрейтора Александра Руденко подверглась нападению украинской диверсионной группы в районе одного из освобождённых населённых пунктов. Александр оперативно организовал оборону и вместе с сослуживцами отразил атаку неонацистов, потерь среди российских военных не допущено, а продовольствие и горюче-смазочные материалы вовремя были доставлены на передовую.

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