Родился в рубашке: выброшенный с 5 этажа той-терьер чувствует себя лучше

Ему сделали серьезную операцию

Подмосковные ветеринары спасают той-терьера, которого хозяин выбросил с пятого этажа. Искалеченного пса привезли в клинику волонтёры.

В поисках защиты и сочувствия трехлетний той-терьер жмется к добрым рукам. В ветеринарный центр в подмосковных Бронницах его полуживого зоозащитники привезли из Подольска. Собаку кто-то выбросил из окна 5-го этажа.

"Таких случаев вопиющих ни я, ни врачи не помнят. Он родился в рубашке, потому что его привезли когда, он был достаточно веселый, и вот так со стороны сложно было понять, что с ним происходит. Посмотрев УЗИ, они поняли, что внутри достаточно большое количество крови, то есть был тупой удар", - говорит Зульфия Казакова, заместитель директора ветеринарных центров.

Из-за повреждения внутренних органов животному требовалась серьезная хирургическая операция.

"Было серьезное повреждение печени и кровотечение. Кровотечение остановили, всё сделали. Сейчас он находится в стационаре", - рассказывает Екатерина Ореханова, ветеринарный врач-терапевт, анестезиолог.

Сейчас спасённый волонтёрами той-терьер чувствует себя лучше, хотя до сих пор он на обезболивающих. В клинике все отмечают его добрый нрав и спокойный характер. Вот даже с посторонними он ведет себя ласково. Разве что побаивается мужчин.

О том, что хозяин так жестоко расправился с собакой, основатель фонда помощи животным Игорь Айрапетян узнал от полицейских и сразу же помчался на место трагедии. Среди ночи в поисках помощи пришлось объехать 3 ветклиники в разных концах области.

"Если вы посмотрите траекторию падения собаки, она не могла случайно выпасть из рук, то есть её бросили с усилием, она пролетела более десяти метров, прежде чем приземлиться. Это применение садистских методов, тем более в квартире были маленькие дети!" – говорит Игорь Айрапетян, зоозащитник.

Соседи рассказывают, что перед падением собаки из окна на 5 этаже доносились детский плач и мольбы не трогать животное. При этом семью, снимающую эту квартиру, жители дома описывают, как вполне благополучную.

"Мама детки хорошие, ну вот отец дураком оказался последним. Собака его побеспокоила, когда он отдыхал. Он решил таким способом решить эту проблему", - говорят соседи.

Теперь мужчина в изоляторе временного содержания, дожидается предъявления обвинений. По статье жесткое обращение с животными при отягчающих обстоятельствах ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Как только животное поправится, ему найдут новый дом. В том, что это случится уже скоро, врачи уверены.

Татьяна Сидорова, Сергей Смирнов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"