Редкая гостья: комета с зеленым хвостом пролетела мимо Земли

Сейчас она подошла максимально близко к Солнцу

Комета Нисимура (или Нишимура) в эти дни максимально приблизилась к Земле. В последний раз она пролетала мимо солнечной системы 437 лет назад, то есть еще до изобретения телескопа. Но в этот раз небесное тело проходило настолько близко от нашей планеты, что ее было хорошо видно даже невооруженным глазом.

Не стоит сидеть дома в эти дни, лучше выйти на улицу, иначе пропустите самую яркую космическую заявку этого года. Нисимура будет сиять так же ярко, как и Полярная звезда!

Вскинуть голову, посмотреть на восток - лучше всё это делать перед рассветом и перед жителями Земли предстанет космическая гостья с шикарным зеленым хвостом.

— Space news in arrivo! Мы можем полюбоваться красочной кометой Нисимура! Она должна оставлять за собой впечатляющий зеленый свет! Мы можем видеть её даже невооруженным глазом! Но лучше все-таки взять оптику.

Астрономы-ученые и те, кто просто очень любит смотреть на звездное небо, к рекомендациям прислушались. Странницу жадно ловили объективами во всех частях Европы.

- В 5 утра я приступил к делу. Я знал, что комета на тот момент находилась в Близнецах. Направил свой телескоп на восток, затем медленно спустился к юго-востоку - рядом с Венерой. Вот и небесная открытка!

И, конечно, Азии. Не прошмыгнула Нисимура мимо наших краев. Житель Новосибирска Алексей Поляков специально ради зеленой кометы уехал подальше от цивилизации. И не зря несколько часов караулил в степи - про Нисимуру у нас теперь есть аж 40-минутный тайм-лапс.

"По большому счету кометы - это просто грязный снежок, в который вмёрзли пыль, газ и так далее. Вот это вещество, скорее всего, отражает в большей степени зеленый свет, поэтому видим её как зеленую. Это свойство того состава, которое находится в этой комете", - говорит Николай Железнов, институт прикладной астрономии РАН.

Вообще-то путешественницу с зеленым хвостом учёные совсем не ждали. И когда в начале августа японский фотограф Хидео Нисимура отправил свои скромные снимки в Центральное бюро астрономических телеграмм, там очень удивились. И подтвердили, что мимо Земли действительно летит гостья из далекого прошлого.

Последний раз в наши космические края Нисимура заглядывала еще до изобретения телескопа. Путь назначения всегда один - к Солнцу. Как раз в эти минуты у кометы проходит самая важная встреча - она подошла максимально близко к светилу. Если не растает, то сразу покинет Солнечную систему. Так что, чем закончится жаркое свидание, жители земли узнают лишь через 300-400 лет.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"