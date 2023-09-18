Элитные части ВСУ требуют вывести их с передовой в Запорожье

Боевики в состоянии, близком к панике

Военнослужащие элитных частей ВСУ в Запорожской области доведены до отчаяния и в состоянии, близком к панике. Они обратились к командованию с требованием вывести их с передовой, сообщил глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

По словам Рогова, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" выступили с открытым обращением. Они требуют вывести их с передовой и в тыл для отдыха и пополнения.

Командование ВСУ ставило бригаде "Магура" цель дойти до Крыма и пройти там парадом победы. В реальности же, отмечает Рогов, боевики гибнут под селом Работино в Запорожской области, так и не сумев прорвать первую линию обороны российских войск. Днем ранее в Минобороны России сообщили, что под Работино российские подразделения отразили атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА Новости.

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