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Зеленский исключил передачу территорий России ради прекращения конфликта

09:10
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Украина претендует на Крым и Донбасс

Украина исключает возможность отказа от каких-либо территорий в пользу России ради завершения российской спецоперации. Такое заявление сделал в воскресенье, 17 сентября, украинский президент Владимир Зеленский в интервью СBS.
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Политик также пообещал, что контрнаступление ВСУ продолжится и после завершения благоприятных погодных условий, он призвал забыть "о погоде и тому подобном".

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что на Украине по-прежнему действует указ главы государства Владимира Зеленского, запрещающий мирные переговоры с Россией. Путин отметил, что если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, пусть Вашингтон отменит пресловутый указ Зеленского.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация на территории Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

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